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المؤشر نيكاي يرتفع 0.58% في بداية التعاملات بطوكيو

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بورصة طوكيو أسهم اليابان
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

المؤشر نيكاي يرتفع 0.58% في بداية التعاملات بطوكيو

زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.80%

طوكيو -  رويترز

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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني عند الفتح اليوم الاثنين.

وصعد نيكاي 0.58% ليفتح عند 26086.78 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.80% إلى 1859.78 نقطة.

كانت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية قد أظهرت انخفاض الإنتاج الصناعي 7.2% في مايو، وهو ثاني انخفاض شهري على التوالي وأكبر انخفاض شهري منذ عامين.

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