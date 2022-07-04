أسهم اليابان
المؤشر نيكاي يرتفع 0.58% في بداية التعاملات بطوكيو
زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.80%
ارتفع المؤشر نيكاي الياباني عند الفتح اليوم الاثنين.
وصعد نيكاي 0.58% ليفتح عند 26086.78 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.80% إلى 1859.78 نقطة.
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كانت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية قد أظهرت انخفاض الإنتاج الصناعي 7.2% في مايو، وهو ثاني انخفاض شهري على التوالي وأكبر انخفاض شهري منذ عامين.
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