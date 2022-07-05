اليوم.. إدراج وبدء تداول أسهم "تيكوم" في سوق دبي

يشهد سوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، إدراج وبدء تداول أسهم مجموعة "تيكوم" التابعة لـ"دبي القابضة".

وكانت "تيكوم" حددت الشهر الماضي، النطاق السعري لطرح عام أولي مرتقب، بين 2.46 درهم و2.67 درهم للسهم الواحد.

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وأوضحت المجموعة وقتها ، أن إجمالي قيمة الطرح تتراوح بين 1.5 مليار درهم (419 مليون دولار) و1.7 مليار درهم (454 مليون دولار).

وستتراوح القيمة السوقية عند الإدراج بين 12.3 مليار درهم (3.4 مليار دولار) و13.4 مليار درهم (3.6 مليار دولار).

وكان الاكتتاب في أسهم "تيكوم"، بدأ في 16 يونيو الماضي، من خلال طرح 12.5% من رأس مالها، ما يعادل 625 مليون سهم من أسهمها.

وانتهى في شريحة الأفراد والموظفين بتاريخ 23 يونيو، بينما انتهى اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية) في 24 يونيو 2022.

وتمت تغطية الاكتتاب بنحو 21 مرة، فيما بلغ إجمالي طلبات الشراء قرابة 35.4 مليار درهم.

وسجل اكتتاب الأفراد تغطية بواقع 40 مرة تقريباً، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي.

ولم تعلن مجموعة "تيكوم" رسمياً أو البنوك التي تدير الاكتتاب، نسبة تخصيص الأفراد أو المؤسسات حتى الآن.

ويعد هذا الإدراج، الثاني في سوق دبي المالي خلال عام 2022، والثاني من بين 10 طروحات مزمعة لشركات حكومية وشبه حكومية.