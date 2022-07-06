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شركة تداول عملات مشفرة تتقدم بطلب لإشهار إفلاسها

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عملات مشفرة

شركة تداول عملات مشفرة تتقدم بطلب لإشهار إفلاسها

بعد محو حوالي 2 تريليون دولار من القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة

دبي - العربية.نت

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تقدمت شركة "فوييجر ديجيتال للوساطة في العملات المشفرة بطلب للإفلاس، بعد أسبوع من تعليق عمليات السحب والتداول والإيداع على منصتها.

واتخذت الشركة هذه الخطوة مع شركتين تابعتين لها في نيويورك، بعد محو حوالي 2 تريليون دولار من القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة منذ ذروة العام الماضي وسط مخاوف الركود الاقتصادي.

يُشار إلى أن عملة البتكوين قد خسرت أكثر من 70% من قيمتها منذ بلوغها الذروة في نوفمبر 2021.

ونجم الهبوط الكبير في العملات المشفرة عن تراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، في ظل اتجاه البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة.

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