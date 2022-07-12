أسعار الذهب تستقر فوق أدنى مستوى في 9 أشهر
مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية
استقر الذهب، اليوم الثلاثاء، مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية، الأمر الذي عزز الطلب وعوض تأثير صعود الدولار الذي دفع الذهب إلى التراجع لأدنى مستوى في 9 أشهر في وقت سابق.
واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1733.59 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 30 سبتمبر عند 1722.36 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1733.60 دولار للأونصة، بحسب "رويترز".
وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام لثاني جلسة على التوالي ليدعم الإقبال على الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.
وقفز الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عاما مقابل سلة عملات رئيسية، اليوم الثلاثاء، مما يجعل الذهب أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7% إلى 18.95 دولار للأونصة.
وتراجع البلاتين 2% إلى 852.07 دولار للأونصة، فيما نزل البلاديوم 1.5% إلى 2130.02 دولار للأونصة.
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