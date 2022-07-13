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الأسهم الأميركية تفتح على انخفاض حاد بعد بيانات التضخم

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وول ستريت اقتصاد مناسبة (أ ب)
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وول ستريت

الأسهم الأميركية تفتح على انخفاض حاد بعد بيانات التضخم

جاءت بيانات التضخم الأميركي أعلى من المتوقع

دبي - العربية.نت

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فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على انخفاض حاد، اليوم الأربعاء، بعد أن جاءت بيانات التضخم الأميركي أعلى من المتوقع مما أثار تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة بشدة لاحتواء التضخم.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 237.70 نقطة أو 0.77% إلى 30743.63 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 39.13 نقطة أو 1.02% إلى 3779.67 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 208.18 نقطة أو 1.85% إلى 11056.55 نقطة عند الفتح.

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