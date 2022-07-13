وول ستريت
الأسهم الأميركية تفتح على انخفاض حاد بعد بيانات التضخم
جاءت بيانات التضخم الأميركي أعلى من المتوقع
فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على انخفاض حاد، اليوم الأربعاء، بعد أن جاءت بيانات التضخم الأميركي أعلى من المتوقع مما أثار تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة بشدة لاحتواء التضخم.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 237.70 نقطة أو 0.77% إلى 30743.63 نقطة.
مادة اعلانية
وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 39.13 نقطة أو 1.02% إلى 3779.67 نقطة.
ونزل المؤشر ناسداك المجمع 208.18 نقطة أو 1.85% إلى 11056.55 نقطة عند الفتح.
اقرأ أيضاً
-
ارتفاع التضخم في أميركا إلى 9.1% خلال يونيو.. الأعلى في 4 عقودمع استمرار ارتفاع تكاليف البنزين والمواد الغذائية اقتصاد
-
هل يستمر رفع سعر البنزين والسولار في مصر تدريجياً؟زيادة استثنائية في سعر السولار لأول مرة منذ 3 سنوات قصص اقتصادية
-
98 مليار دولار فائض ميزان تجارة الصين في يونيوأظهرت بيانات رسمية نمو الصادرات الصينية بأكثر من المتوقع في يونيو مع تخفيف قيود كورونا، لكن الواردات تراجعت مع استمرار القلق بين المستهلكين.ونمت ... جرس الإغلاق
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية