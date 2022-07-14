سوق السعودية تهبط لأدنى مستوى في 6 أشهر مع انخفاض أسعار النفط

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية، اليوم الخميس، على هبوط بنسبة 1.12% ليصل إلى 11163.02 نقطة مع انخفاض أسعار النفط، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أواخر ديسمبر.

وتراجع النفط اليوم بما يزيد عن دولارين في وقت يركز المستثمرون على احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية بشكل كبير، الأمر الذي من شأنه أن يحد من ارتفاع التضخم، لكنه في نفس الوقت سيلحق الضرر بالطلب على النفط.

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انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر 2.14 دولار إلى 97.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 1038 بتوقيت غرينتش، بعد أن استقرت دون 100 دولار للجلسة الثانية على التوالي أمس الأربعاء، بحسب "رويترز".

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس، مقابل 93.78 دولار للبرميل بانخفاض 2.52 دولار.

وتراجعت أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين بفعل مخاوف من الركود، على الرغم من انخفاض صادرات الخام والمنتجات المكررة من روسيا بسبب العقوبات الغربية، بالإضافة إلى تعطل إمدادات من ليبيا.

هبط سهم أرامكو، عملاق الصناعة النفطية السعودية، 1.1%، وبترو رابغ للبتروكيماويات 3.7%، ومصرف الراجحي 1%، وسبكيم قرابة 8%.

كما هبطت أسهم مصرف الإنماء، وشركة التصنيع الوطنية، والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) 4%.