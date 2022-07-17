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صندوق مشاركة ريت يوزع 3% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

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صندوق مشاركة ريت
صندوق مشاركة ريت
سوق السعودية

صندوق مشاركة ريت يوزع 3% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

بواقع 0.30 ريال لكل وحدة

دبي - العربية.نت

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أعلنت مشاركة المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت للفترة من مطلع يناير 2022 حتى نهاية يونيو 2022، بإجمالي نحو 26.4 مليون ريال لعدد وحدات قائمة نحو 88 مليون وحدة.

وقالت مشاركة المالية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.30 ريال، بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 3%، بنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 3.07%.

وأضافت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 31 ديسمبر 2021، وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 28 يوليو 2022.

وسيكون تاريخ توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

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