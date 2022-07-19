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بورصة قطر: تأجيل افتتاح جلسة التداول نتيجة خلل فني

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اقتصاد قطر

بورصة قطر: تأجيل افتتاح جلسة التداول نتيجة خلل فني

دبي - العربية.نت

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أعلنت بورصة قطر، اليوم الثلاثاء، عن حدوث خلل فني في أنظمة التداول، وعليه سيتم تأجيل افتتاح جلسة التداول لحين إصلاح الخلل الفني.

كانت بورصة قطر قد تعرضت لخلل فني أدى لإيقاف تحديث المؤشرات في جلسة 16 مارس الماضي، قبل أن يتم إصلاحه وتعود التداولات إلى وضعها الطبيعي.

وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.95% في جلسة أمس الثلاثاء، ليغلق عند مستوى 12092.91 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 442.1 مليون ريال قطري.

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