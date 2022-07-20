.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليورو عند أعلى مستوياته في أسبوعين أمام الدولار

  • الخط
اليورو
اليورو
اليورو

اليورو عند أعلى مستوياته في أسبوعين أمام الدولار

انتظارا لموقف "المركزي" الأوروبي.. والغاز الروسي

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

استقر اليورو قرب أعلى مستوياته في أسبوعين أمام الدولار، اليوم الأربعاء، وسط توقعات برفع المركزي الأوروبي الفائدة بأكثر من المتوقع هذا الأسبوع، وبعد تقرير نشرته "رويترز" عن استئناف ضخ الغاز من خط أنابيب روسي رئيسي في موعده بعد استكمال أعمال صيانة.

والحدثان، (اجتماع المركزي الأوروبي واستئناف تشغيل خط أنابيب نورد ستريم1)، مقرران غدا الخميس، مما أثار حالة ترقب في السوق.

لكن اليورو استفاد من أنباء عن أن "المركزي" الأوروبي يدرس رفع الفائدة بـ50 نقطة أساس بدلا من 25 كما تردد من قبل.

الذهب يتراجع وسط مخاوف رفع الفائدة وزيادة عائدات السندات أسواق المال سعر الذهب الذهب يتراجع وسط مخاوف رفع الفائدة وزيادة عائدات السندات

وارتفع اليورو 0.5% إلى 1.02730 دولار وهو أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو، قبل أن يتراجع عن هذا المستوى.

كما زاد 0.25% أمام الجنيه الإسترليني إلى 85.4 بنس.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية عند 106.6.

ومن المتوقع أن يتمسك بنك اليابان المركزي بسياسته في ما يتعلق بأسعار الفائدة، حيث سجل الين 138.2 مقابل الدولار غير بعيد عن أدنى مستوياته منذ 24 عاما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"ثُقب الأرض".. حيلة فنلندية تبرّد المنازل صيفاً وتدفئها شتاءً "ثُقب الأرض".. حيلة فنلندية تبرّد المنازل صيفاً وتدفئها شتاءً
اكتشف المزيد