اليورو عند أعلى مستوياته في أسبوعين أمام الدولار

استقر اليورو قرب أعلى مستوياته في أسبوعين أمام الدولار، اليوم الأربعاء، وسط توقعات برفع المركزي الأوروبي الفائدة بأكثر من المتوقع هذا الأسبوع، وبعد تقرير نشرته "رويترز" عن استئناف ضخ الغاز من خط أنابيب روسي رئيسي في موعده بعد استكمال أعمال صيانة.

والحدثان، (اجتماع المركزي الأوروبي واستئناف تشغيل خط أنابيب نورد ستريم1)، مقرران غدا الخميس، مما أثار حالة ترقب في السوق.

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لكن اليورو استفاد من أنباء عن أن "المركزي" الأوروبي يدرس رفع الفائدة بـ50 نقطة أساس بدلا من 25 كما تردد من قبل.

وارتفع اليورو 0.5% إلى 1.02730 دولار وهو أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو، قبل أن يتراجع عن هذا المستوى.

كما زاد 0.25% أمام الجنيه الإسترليني إلى 85.4 بنس.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية عند 106.6.

ومن المتوقع أن يتمسك بنك اليابان المركزي بسياسته في ما يتعلق بأسعار الفائدة، حيث سجل الين 138.2 مقابل الدولار غير بعيد عن أدنى مستوياته منذ 24 عاما.