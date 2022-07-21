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سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي

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سوق الأسهم السعودية
رجل ينظر لشاشة تعرض أسعار الأسهم السعودية
سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي

ارتفع "تاسي" بنسبة 1.04%

دبي - العربية.نت

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واصل سوق الأسهم السعودية الارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي وسط تداولات قوية، فيما وصلت مكاسبه الأسبوعية إلى نحو 7%.

وأغلق المؤشر الرئيسي "تاسي"، على ارتفاع بنسبة 1.04% ما يعادل 123.63 نقطة عند مستوى 11987.97 نقطة، في ختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

وبلغت قيمة التداولات نحو 5.64 مليار ريال عبر التداول على 166.68 مليون سهم.

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وارتفعت أسعار 156 سهما تصدرها سهم "اللجين" بنسبة 7.55% عند سعر 59.8 ريال، مقابل تراجع 44 سهماً بصدارة المتحدة للتأمين بنسبة 9.95% عند سعر 17.74 ريال، وذلك من بين 215 شركة مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً في قيمة التداول سهم مصرف الراجحي بنحو 376.57 مليون ريال، تلاه سهم "سابك" بقيمة 269.29 مليون ريال. وتصدر صندوق الخبير ريت الأسهم الأكثر نشاطاً بكمية التداول بنحو 10.27 مليون وحدة، تلاه سهم "دار الأركان" بنحو 8.2 مليون سهم.

وارتفعت جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع الطاقة المتراجع 0.59% عقب تراجع سعر النفط للجلسة الثانية على التوالي.

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