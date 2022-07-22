الروبل الروسي يتراجع أمام الدولار بعد خفض أسعار الفائدة
هبط 1.9% إلى 58.14 مقابل العملة الأميركية
انخفض الروبل الروسي متجاوزا 58 مقابل الدولار، اليوم الجمعة، لينزل إلى أضعف نقطة له خلال الصباح، بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في العام الحالي بواقع 150 نقطة أساس إلى 8% مما فاق التوقعات.
وتراجع الروبل 1.9% إلى 58.14 أمام الدولار بعد دقائق من إعلان قرار البنك المركزي.
كما تراجع 1% إلى 57.79 أمام اليورو في بورصة موسكو.
وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء في العالم حتى الآن هذا العام، مدعوما بإجراءات اتخذت لحماية النظام المالي الروسي من العقوبات الغربية المفروضة على البلاد بسبب غزوها أوكرانيا في 24 فبراير.
وشملت هذه الإجراءات القيود المفروضة على سحب الأسر الروسية بسحب مدخراتها بالعملات الأجنبية.
وقبل 24 فبراير، تم تداول الروبل بالقرب من 80 مقابل الدولار و85 مقابل اليورو.
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