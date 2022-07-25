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الدولار يتراجع.. والعملات المنافسة تصعد مع انتعاش السوق

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الدولار واليورو والإسترليني
الدولار واليورو والإسترليني
عملات أجنبية

الدولار يتراجع.. والعملات المنافسة تصعد مع انتعاش السوق

في وقت يقيّم المستثمرون الأثر المحتمل لرفع متوقع بأسعار الفائدة الأميركية

لندن - رويترز

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هبط سعر الدولار، بينما سجلت العملات الرئيسية المنافسة مكاسب، اليوم الاثنين، مع عودة الإقبال على المخاطرة لأسواق العملات، في حين يقيّم المستثمرون الأثر المحتمل لرفع متوقع في أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعاته يومي 26 و27 يوليو، على الرغم من بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت أن التضخم بلغ 9.1% على أساس سنوي في يونيو، مما يزيد من احتمالات رفع أكبر للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في وقت لاحق هذا العام.

ونزل مؤشر الدولار 0.2% إلى 106.49، فيما ارتفع اليورو 1.02195 دولار.

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كما ارتفع الدولار أمام الين الياباني 0.2% إلى 136.375 ين للدولار، في حين صعد الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.2035 دولار.

وكان الدولار صعد بقوة، يوم الجمعة، لكنه ظل في طريقه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ نهاية مايو، بعد بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة.

وتراجع اليورو بعد صعوده لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، الخميس الماضي عندما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض في أول رفع للفائدة منذ 2011.

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