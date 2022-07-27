البنوك المركزية في الخليج ترفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي

قررت 4 بنوك مركزية في دول الخليج رفع أسعار الفائدة استجابة لقرار الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة.

وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى 2.5%، في زيادة للمرة الرابعة خلال هذا العام.

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وأعلن مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الأساس بواقع 75 نقطة أساس.

كما قرر بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء أنه قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.50% من 2.25% اعتبارا من الغد.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون أنه تقرر أيضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدية المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة.

وأضاف الهارون أن هذا يشمل كذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو) وسندات وتورق بنك الكويت المركزي ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

قطر

أعلن مصرف قطر المركزي، رفع أسعار الفائدة اعــتبـاراً مــــــن يـــــــوم الخميس المـوافق 28 يوليو 2022، حيث سيتم رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.00%، كما سيتم رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.75%.

وقرر المركزي القطري أيضا رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3.25%.​

البحرين

وواكب المركزي البحريني، رفع الفائدة مؤكدا أن قراراته تأتي في ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.

ورفع المركزي البحريني، سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 2.50% إلى 3.25%.

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25% إلى 3.00%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 3.25% إلى 4.00%. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المركزي البحريني على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.75% إلى 4.50%.

وقال المركزي إنه يتابع رصد التطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.