صفقات خاصة على أسهم السعودي الفرنسي بـ4.8 مليار ريال تمثل 9% من رأسماله

تشهد أسهم البنك السعودي الفرنسي في سوق الأسهم السعودية قيم تداول استثنائية، اليوم الخميس، بعد تنفيذ صفقتين خاصتين بقيمة 4.8 مليار ريال تمثل 9% من رأسمال البنك.

وذكرت مصادر لـ"العربية" أن الجهات التي قامت بالشراء هي تابعة للحكومة، علما بأن الصفقات قد تمت على سعر 45 ريالا للسهم وهو بخصم عن سعر السهم في السوق.

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وارتفع سهم البنك السعودي الفرنسي بنسبة 2% عند سعر 51 ريالاً.

وكان السعودي الفرنسي قد أعلن عن نمو أرباحه بنحو 9% في الربع الثاني على أساس سنوي لتصل إلى 837 مليون ريال، لتأتي متماشية مع توقعات المحللين.

ويعود نمو الأرباح على أساس سنوي أساساً إلى نمو محفظتي القروض والودائع بأكثر من 12%.

فيما سجل البنك تراجعاً في الأرباح الفصلية بنسبة 4% مقارنة بالربع السابق، وهو ما عزاه البنك إلى الزيادة الملحوظة لمخصصات خسائر الائتمان بنسبة 16% على أساس فصلي.

ودعمت الصفقات على أسهم السعودي الفرنسي إجمالي قيم التداولات بالسوق لتصل إلى نحو 9.54 مليار ريال عبر التداول على 251.74 مليون سهم.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "تاسي" بنسبة 0.7% ما يعادل 84.5 نقطة ليصل إلى مستوى 12136.71 نقطة.