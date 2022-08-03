الأسهم الأوروبية تهبط قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة

تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، قبل صدور بيانات رئيسية عن نمو الأعمال، فيما تترقب الأسواق الأوسع التداعيات المحتملة لزيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 7:10 بتوقيت غرينتش، بحسب "رويترز".

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وينتظر المستثمرون بيانات مهمة عن نمو الأعمال والخدمات في منطقة اليورو، لقياس الوضع الاقتصادي للقارة وسط مخاوف من حدوث ركود.

انخفض سهم شركة بي.إم.دبليو لصناعة السيارات 5.5%، بعد تحذير من تقلبات كبيرة في النصف الثاني من العام. لكن حدت تقارير الأرباح القوية الصادرة عن شركات أخرى من الخسائر في التعاملات الصباحية.

وارتفع سهم إينفينيون، المورد الرئيسي للرقائق متناهية الصغر لقطاع السيارات، بنسبة 3.1% مع رفع الشركة توقعاتها للعام بالكامل وإعلانها زيادة بنسبة 33% على أساس سنوي في عائداتها الفصلية.

كما قفز سهم شركة أفاست المدرجة في بورصة لندن 42.4%.