.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأسهم الأميركية تغلق على تباين والمستثمرون يترقبون بيانات الوظائف

  • الخط
وول ستريت (فرانس برس)
وول ستريت
وول ستريت

الأسهم الأميركية تغلق على تباين والمستثمرون يترقبون بيانات الوظائف

بضغط من خسائر أسهم شركات الطاقة

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

اختتمت مؤشرات الأسهم في وول ستريت، جلسة التداول على تباين يوم الخميس، إذ عادلت مكاسب أسهم الشركات المرتفعة النمو قويا خسائر أسهم شركات الطاقة مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الشهرية بحثا عن دلائل على وتيرة رفع أسعار الفائدة من المركزي الأميركي.

ووصل المؤشر ناسداك لمستوى مرتفع جديد في ثلاثة أشهر، بقيادة أمازون وأدفانسد مايكرو ديفايسز لكن تراجع سهم أبل وأسهم شركات الطاقة بما يشمل إكسون موبيل ضغطت على المؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وتسببت مخاوف تتعلق بتباطؤ الاقتصاد العالمي في دفع أسعار النفط لتصل لأقل مستوياتها منذ ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط كما تراجعت عوائد السندات الأميركية بعد أن حذر بنك إنجلترا من ركود طويل الأمد.

مؤشر: تراجع الضغط على سلاسل الإمداد العالمية في يوليو اقتصاد اقتصاد مؤشر: تراجع الضغط على سلاسل الإمداد العالمية في يوليو

ووفقا لبيانات أولية، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 85.31 نقطة أو 0.26% مسجلا 32727.19 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.15 نقطة أو 0.08% مسجلا 4152.02 نقطة. أما ناسداك المجمع فقد صعد 52.42 نقطة أو 0.41% مسجلا 12720.58 نقطة عند الإغلاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فورين بوليسي: طالبان قتلت بوحشية قيادات سابقة في الجيش الأفغاني فورين بوليسي: طالبان قتلت بوحشية قيادات سابقة في الجيش الأفغاني
اكتشف المزيد