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بورصة موسكو تؤجل عودة المستثمرين الأجانب لتداول الأسهم.. لهذا السبب!

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بورصة موسكو
بورصة موسكو
اقتصاد روسيا

بورصة موسكو تؤجل عودة المستثمرين الأجانب لتداول الأسهم.. لهذا السبب!

كان من المفترض عودة التداول في 8 أغسطس الحالي

دبي - العربية.نت

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قالت بورصة موسكو، إنها لن تكون قادرة على الوفاء بوعدها بوصول العملاء من الدول الصديقة إلى سوق الأوراق المالية في الأسبوع المقبل.

وأضافت البورصة في بيان أمس الجمعة، أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعداد لعودة المستثمرين الأجانب للتداول بالبورصة.

وكانت البورصة الروسية قد أعلنت في الشهر الماضي أنها سوف تسمح للأجانب من الدول التي لم تفرض عقوبات على موسكو بالتداول في أسواق الأسهم والمشتقات الروسية اعتبارًا من 8 أغسطس، وفق رويترز.

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واستشهدت البورصة بمرسوم وقعه الرئيس "فلاديمير بوتين" في وقت سابق من الجمعة، يحظر على المستثمرين من الدول غير الصديقة بيع الأسهم في مشروعات الطاقة الرئيسية والبنوك حتى نهاية العام الحالي.

وأضافت أنه كان من المفترض أن يتمكن المستثمرون غير المقيمين من الدول الصديقة من التداول في سوق المشتقات اعتبارًا من 8 أغسطس.

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