مجلس إدارة مجموعة الحبيب الطبية يوصي بتوزيع أرباح نقدية 8.6%

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام المالي 2022م، بنسبة 8.6%.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية، إن إجمالي المبلغ الموزع 301 مليون ريال، على عدد أسهم مستحقة للأرباح 350 مليون سهم.

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وستكون حصة السهم من التوزيع 0.86 ريال لكل سهم.

وذكرت الشركة أن تاريخ الأحقية سيكون نهاية تداول يوم الخميس 11 أغسطس 2022م الموافق 13 محرم 1444هـ، فيما سيكون تاريخ التوزيع يوم الاثنين 29 أغسطس 2022م الموافق 2 صفر 1444هـ.