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دبي تسعى لجمع مليار دولار من طرح "سالك" الشهر المقبل

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سوق دبي

دبي تسعى لجمع مليار دولار من طرح "سالك" الشهر المقبل

لم يتم بعد تحديد حجم الطرح إلا أن حكومة دبي كانت صرحت أنها ستحتفظ بحصة 60%

دبي - العربية.نت

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تسعى حكومة دبي إلى جمع مليار دولار من الطرح المرتقب لبوابة التعرفة المرورية سالك، على أن يبدأ الاكتتاب الشهر المقبل.

وقبيل الطرح حصلت "سالك" على قرض بـ1.1 مليار دولار من بنك الإمارات دبي الوطني لدفع توزيعات استثنائية للحكومة.

ولم يتم بعد تحديد حجم الطرح، إلا أن حكومة دبي كانت صرحت أنها ستحتفظ بحصة 60%، بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ.

وسالك هي ضمن 10 طروحات حكومية أعلنت عنها دبي لتنشيط سوق الأسهم.

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