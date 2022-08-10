هدوء حذر مع تأهب الدولار الأميركي لاختبار التضخم

استقرت العملات الرئيسية، اليوم الأربعاء، مع توخي المتعاملين الحذر من وضع رهانات كبيرة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية، والتي ستدقق فيها الأسواق سعيا لإرشادات على مدى حدة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ويتوقع اقتصاديون أن يسجل التضخم الأساسي 8.7% على أساس سنوي، وهو تراجع ضئيل عن رقم يونيو/ حزيران الهائل البالغ 9.1%. ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم الأساسي 0.5% على أساس شهري.

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واستقر الدولار على نطاق واسع، بعد أن توقف قليلا عن التراجع الذي بدأ في منتصف يوليو/ تموز.

وسجل الدولار 135 ينا يابانيا، فيما بلغ 1.0215 دولار مقابل اليورو، و1.2089 دولار أمام الجنيه الإسترليني، في تغير لا يكاد يذكر خلال اليوم ودون تغير تقريبا منذ بداية الأسبوع.

وقالت محللة العملات في كومنولث بنك أوف أستراليا كارول كونغ: "كل الأنظار تتجه إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي.. كانت العملات هادئة هذا الأسبوع، ولا نتوقع أن يتحرك الدولار خارج نطاقه قبل البيانات إلا في حالة وقوع حدث إخباري كبير".

وخيم الهدوء أيضا على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي. وسجل الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.6967 دولار. وجرى تداول نظيره النيوزيلندي عند 0.6295 دولار.

وأظهرت بيانات التضخم الصينية اليوم الأربعاء زيادة طفيفة في تضخم أسعار المستهلكين السنوي، إلى 2.7% وتباطؤ نمو أسعار تسليم بوابة المصنع.

وقال محللون في إتش.إس.بي.سي إن استمرار انخفاض رقم مؤشر أسعار المستهلكين يشير إلى "الضغط المستمر في تعافي الاستهلاك".

وفي الأسواق الخارجية، تراجع اليوان قليلا إلى 6.762 للدولار.

وسجلت عملة بتكوين المشفرة 23 ألف دولار اليوم الأربعاء.