الدولار يسجل مزيداً من الخسائر بعد بيانات التضخم الأميركية

سجل الدولار مزيداً من الخسائر أمام العملات الرئيسية الأخرى اليوم الخميس، بعدما قلص المتعاملون رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة بقوة بعد بيانات التضخم التي جاءت في اليوم السابق أضعف من المتوقع.

ظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة عملات، منخفضاً في الساعات المبكرة من التعاملات الأوروبية بعدما سجل أكبر انخفاض يومي له في خمسة أشهر، بلغ 1% في اليوم السابق.

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وأظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين الأميركيين لم تتغير على أساس شهري في يوليو، بعدما ارتفعت 1.3% في يونيو.

وقال محللو العملات في البنك التجاري الألماني في مذكرة: "بيانات الأمس أعطت آمالا بأن التضخم بلغ ذروته وسيحتاج مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن يخفف من حدة رفع أسعار الفائدة لإبقاء التضخم تحت السيطرة".

وقلص المتعاملون الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي في اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر، ويرون الآن أن زيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة هو الخيار الأكثر ترجيحاً.

وارتفع اليورو ربع نقطة مئوية إلى 1.03255 دولار. كما صعد الين 0.2% إلى 132.615 للدولار.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني على نطاق واسع ليظل عند 1.22250 دولار، بعدما ربح أكثر من 1% في اليوم السابق.

