الأسهم المالية تدفع بورصات أوروبا للارتفاع لسادس جلسة
ينصب التركيز على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي وأرقام التضخم لمنطقة اليورو
ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة السادسة على التوالي، اليوم الأربعاء، مدعومة بصعود الأسهم المالية، مع تركيز المستثمرين على بيانات النمو الاقتصادي والتضخم في منطقة اليورو والمقرر صدورها هذا الأسبوع.
صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي في بداية التعاملات 0.2%، قرب أعلى مستوياته في عشرة أسابيع. وقد سجلت جميع الأسواق الإقليمية مكاسب، بحسب "رويترز".
ففي بريطانيا، ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 0.1%. وأظهرت الأرقام الرسمية أن تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين ارتفع إلى 10.1% في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 1982. ودخل خانة العشرات بعد أن بلغ 9.4% في يونيو.
وينصب التركيز حالياً على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثاني، المقرر صدورها في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش، وأرقام التضخم التي ستصدر غداً الخميس.
انخفض سهم يونيبر الألمانية 8.8%، بعد أن أعلنت شركة المرافق عن خسارة صافية في النصف الأول بلغت 12.3 مليار يورو (12.5 مليار دولار)، فيما يرجع أساساً إلى انخفاض إمدادات الغاز الروسي.
وارتفعت أسهم شركة سويس لايف، أكبر شركة للتأمين على الحياة في سويسرا، 1.8% بعد زيادة صافي أرباحها نصف السنوية 4%.
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