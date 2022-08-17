تغطية اكتتاب "نبع الصحة" 531% في سوق الأسهم السعودية

أعلنت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة نبع الصحة للخدمات الطبية في السوق الموازية "نمو" إتمام عملية الطرح لعدد 1.4 مليون سهم عادي تمثل ما نسبته (20%) من إجمالي أسهم الشركة، بسعر 57 ريالا للسهم الواحد.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، Hن نسبة التغطية بلغت 530.73%، حيث اكتتب المستثمرون المؤهلون بكامل الأسهم المطروحة.

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وحسب البيان، تم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها، مبينة أنه سيتم رد الفائض من مبالغ الاكتتاب في موعد أقصاه يوم غد الخميس.

وأفادت الشركة بأنها ستقوم باستكمال الإجراءات اللازمة مع شركة تداول السعودية "تداول السعودية" ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو".