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الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع

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الدولار والروبل
الدولار والروبل
اقتصاد روسيا

الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع

بفضل ضوابط رأس المال، أصبح الروبل أفضل العملات من حيث الأداء في العالم هذا العام

موسكو - رويترز

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ارتفع الروبل إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع اليوم الخميس، مقابل الدولار واليورو، كما ارتفعت الأسهم الروسية.

صعد الروبل 2.4% مقابل الدولار عند 59.27، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أقوى مستوى له منذ 26 يوليو عند 58.90.

وارتفع الروبل مقابل اليورو 2.8% إلى 59.94، ليسجل أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو.

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وبفضل ضوابط رأس المال، أصبح الروبل أفضل العملات من حيث الأداء في العالم هذا العام.

تراجعت تقلبات الروبل بعد تأرجحه بشكل حاد مع وصوله إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 121.53 مقابل الدولار في بورصة موسكو في مارس، بعد أيام من إرسال روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير، ثم صعوده إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات ليبلغ 50.01 مقابل الدولار في يونيو.

وفي سوق السندات، لامست عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تتحرك عكسياً مع الأسعار، أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع عند 8.90، قبل أن ترتفع مجدداً 9.01% عند الإغلاق أمس الأربعاء.

وصعد مؤشر أر.تي.إس المقوم بالدولار 2.7% إلى 1167.1 نقطة. كما ارتفع مؤشر بورصة موسكو 0.4% إلى 2196.1 نقطة.

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