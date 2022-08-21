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مجلس إدارة "سيسكو" يوصي بشرء 10% من الأسهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة

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سيسكو مناسبة
شعار "سيسكو "
سوق السعودية

مجلس إدارة "سيسكو" يوصي بشرء 10% من الأسهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة

عدد الأسهم المقرر شراؤها 8.16 مليون سهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بشراء 10% بحد أقصى من أسهم الشركة العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع "مجموعة تداول" السعودية إن عدد الأسهم المقرر شراؤها 8.16 مليون سهم.

وأشارت إلى أنه سيتم تمويل عملية الشراء من مصادر الشركة النقدية المتاحة.

ولا تمتلك "سيسكو" حاليا أسهم خزينة.

وسيتم التصويت على القرار في الجمعية العامة غير العادية القادمة، والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً وفقاً لمتطلبات الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة، تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وتلتزم الشركة بالحصول على قرار من الجمعية العامة غير العادية لبدء عملية الشراء، كما تلتزم بتقديم تقرير ملاءة مالية من مدقق الحسابات، وفقًا للفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من اللوائح التنظيمية لقانون الشركات الذي ينظم عمل الشركات المساهمة المدرجة.

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