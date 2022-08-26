بورصة مصر تواصل الصعود وتربح 11 مليار جنيه في أسبوع

للأسبوع الثاني على التوالي، سجلت البورصة المصرية مكاسب جيدة مع عودة المستثمرين العرب والأجانب إلى الشراء.

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.6% لتحصد الأسهم مكاسب أسبوعية بقيمة 11 مليار جنيه، وذلك بعدم صعود رأس المال السوقي من مستوى 681.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 692.7 مليار جنيه بنهاية تداولات الأسبوع الجاري.

مادة اعلانية

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.9% مضيفاً نحو 193 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 10094 نقطة إلى نحو 10287 نقطة. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3% رابحاً نحو 58 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1874 نقطة إلى نحو 1932 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.6% مضيفاً نحو 201 نقطة بعدما صعد من مستوى 12474 نقطة إلى مستوى 12675 نقطة. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.9% رابحاً نحو 81 نقطة بعدما صعد من مستوى 4081 نقطة إلى نحو 4162 نقطة.

أيضاً، ارتفع مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.3% رابحاً نحو 51 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2159 نقطة إلى نحو 2210 نقطة. وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.5% مضيفاً نحو 78 نقطة بعدما صعد من مستوى 3093 نقطة إلى نحو 3171 نقطة.

وفي المقابل، تراجع مؤشر "تميز" بنسبة 1.4% فاقداً نحو 54 نقطة بعدما نزل من مستوى 3722 نقطة إلى نحو 3668 نقطة. فيما صعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.5% رابحاً نحو 6 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 1193 نقطة إلى مستوى 1199 نقطة.

وكانت البورصة قد أنهت جلسة الخميس على ارتفاع جماعي بعد تراجع لـ 3 جلسات على التوالي، وسجلت الأسهم المدرجة مكاسب بقيمة 10.4 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.8%. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.17%. وزاد المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 2.24%.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 660 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59 ألف عملية لعدد 197 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين 79.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 13.06%، والعرب على 7.06%.

واستحوذت المؤسسات والصناديق على 34.18% من إجمالي تعاملات الخميس، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.81%.