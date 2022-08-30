.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الذهب يتراجع بسبب صعود الدولار والمخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة 

  • الخط
الذهب والدولار
الذهب والدولار
سعر الذهب

الذهب يتراجع بسبب صعود الدولار والمخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1732.10 دولار للأونصة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار في الوقت الذي أثرت فيه أيضا احتمالية رفع أسعار الفائدة الأميركية لمستويات أعلى ولفترة أطول على جاذبية المعدن النفيس التي لا يدر عائدا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1732.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 0736 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر عند 1719.56 دولار في الجلسة السابقة. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3% إلى 1744.10 دولار.

وحوم مؤشر الدولار قرب ذروة عقدين أمس الاثنين.

تصريحات رئيس الفيدرالي تدفع الذهب لأدنى مستوى في شهر قصص اقتصادية سعر الذهب تصريحات رئيس الفيدرالي تدفع الذهب لأدنى مستوى في شهر

وفي مؤتمر للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، أظهر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي موقفا متشددا وتعهدا ببذل كافة الجهود الممكنة لكبح جماح التضخم المتصاعد بلا هوادة حتى لو تأثر النمو سلبا بسبب ذلك.

وبينما يعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات الضبابية الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وتتأهب الأسواق الآن لاحتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر/ أيلول.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 18.72 دولار للأونصة. كما هبط البلاتين 1.2% إلى 853.63 دولار وصعد البلاديوم 0.1% إلى 2149.53 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أنصار الصدر يسقطون الحصانة عن المنطقة الخضراء.. ما أهميتها؟ أنصار الصدر يسقطون الحصانة عن المنطقة الخضراء.. ما أهميتها؟
اكتشف المزيد