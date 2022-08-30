الذهب يتراجع بسبب صعود الدولار والمخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة 

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار في الوقت الذي أثرت فيه أيضا احتمالية رفع أسعار الفائدة الأميركية لمستويات أعلى ولفترة أطول على جاذبية المعدن النفيس التي لا يدر عائدا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1732.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 0736 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر عند 1719.56 دولار في الجلسة السابقة. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3% إلى 1744.10 دولار.

مادة اعلانية

وحوم مؤشر الدولار قرب ذروة عقدين أمس الاثنين.

وفي مؤتمر للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، أظهر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي موقفا متشددا وتعهدا ببذل كافة الجهود الممكنة لكبح جماح التضخم المتصاعد بلا هوادة حتى لو تأثر النمو سلبا بسبب ذلك.

وبينما يعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات الضبابية الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وتتأهب الأسواق الآن لاحتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر/ أيلول.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 18.72 دولار للأونصة. كما هبط البلاتين 1.2% إلى 853.63 دولار وصعد البلاديوم 0.1% إلى 2149.53 دولار.