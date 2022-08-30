المؤشر نيكاي ينتعش بعد وصوله لأدنى مستوى في أسبوعين

أنهى المؤشر نيكاي الياباني معاملات اليوم الثلاثاء مرتفعا بأكثر من 1% بقيادة شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ انتعش المؤشر القياسي بعد وصوله لأدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة.

وزاد نيكاي 1.14% ليغلق عند 28195.58 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.25% إلى 1968.38 نقطة.

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وقال كبير محللي الأسهم في معهد توكاي طوكيو للأبحاث سيتشي سوزوكي: "تراجعت وول ستريت الليلة الماضية لكن خسائرها كانت محدودة، مما عزز المعنويات في السوق اليابانية.

"مكاسب العقود الآجلة الأميركية عامل إيجابي آخر".

أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض أمس الاثنين بعد الخسائر الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي بسبب المخاوف المتعلقة بعزم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة بصورة حادة لكبح التضخم حتى مع تباطؤ الاقتصاد.

وفي اليابان، ارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 1.65% ومنح أكبر دفعة لنيكاي، تلته مجموعة سوفت بنك للاستثمار التكنولوجي التي ارتفع سهمها 1.67%.

وصعد سهم شركة إن.إي.سي 5.97 % ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لأجهزة الكمبيوتر إعادة شراء ما يصل إلى 2.46% من أسهمها.

وزادت أسهم 206 شركة على نيكاي مقابل 18 شركة هبطت أسهمها.