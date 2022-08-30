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"تعليم القابضة" تبدأ إجراءات طرح أسهمها للاكتتاب العام

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شركة تعليم القابضة دبي
شعار شركة تعليم القابضة
سوق دبي

"تعليم القابضة" تبدأ إجراءات طرح أسهمها للاكتتاب العام

الإمارات دبي والمجموعة المالية هيرميس لإدارة الطرح

دبي - العربية.نت

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وافق مساهمو شركة "تعليم القابضة" في دبي على بيع الأسهم في طرح عام أولي، لينضموا إلى تيار من الشركات الخليجية التي تطرق أبواب أسواق الأسهم.

ووافق المساهمون يوم الاثنين على تحويل "تعليم" من شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة، تمهيداً للاكتتاب العام.

وحتى مع انخفاض مبيعات الأسهم على مستوى العالم عن مستوياتها القياسية في العام الماضي، كانت أسواق دول الخليج في خضم طفرة غير مسبوقة في الاكتتابات الأولية، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط وتدفقات الأسهم إلى انتعاش الأسواق المحلية.

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ومع ذلك، فقد أثرت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد بسبب تشديد السياسة النقدية على كل من مؤشرات النفط الخام والمؤشرات الإقليمية.

واختارت تعليم، التي تقدم مناهج بريطانية وأميركية بالإضافة إلى البكالوريا الدولية، المجموعة المالية هيرميس وبنك الإمارات دبي الوطني لقيادة الاكتتاب العام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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