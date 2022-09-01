تعرف على أكبر 10 أسهم تداولاً ببورصة مصر في أغسطس

كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية، عن تصدر سهم البنك التجاري الدولي (مصر)، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة "بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر أغسطس الماضي، بحجم تداول بلغ 106.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 4.1 مليار جنيه.

وفي المركز الثاني حل سهم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 660.6 مليون ورقة، وقيمة تداول بلغت نحو 1.9 مليار جنيه.

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وجاء في المركز الثالث سهم شركة "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 374.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.4 مليار جنيه. تلاه سهم شركة "الشمس للإسكان والتعمير" في المركز الرابع بحجم تداول 139.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول بلغت نحو 1.05 مليار جنيه.

وحل سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" في المركز الخامس بحجم تداول 79.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 988.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

وفي المركز السادس، جاء سهم شركة "جي بي أوتو" بحجم تداول بلغ 262.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 868.4 مليون جنيه، تلاه في المركز السابع سهم شركة "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 636.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 820.7 مليون جنيه.

وجاء سهم شركة "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، في المركز الثامن بحجم تداول بلغ نحو 32.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 798.5 مليون جنيه.

وفي المركز التاسع جاء سهم شركة "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية"، بحجم تداول 236.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 766.6 مليون جنيه. وفي المركز العاشر حل سهم شركة "شارم دريمز للاستثمار السياحي"، بحجم تداول بلغ 68.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت نحو 699.9 مليون جنيه.