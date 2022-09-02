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السندات العالمية تدخل السوق الهابطة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود

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الأسواق العالمية

السندات العالمية تدخل السوق الهابطة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود

تراجع بأكثر من 20% عن الذروة التي سجلها في عام 2021

دبي - العربية.نت

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دخل مؤشر بلومبرغ العالمي للسندات للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، في سوق هابطة أوBear Market بعد أن تراجع بأكثر من 20%، عن الذروة التي سجلها في عام 2021، وهو أكبر تراجع منذ إطلاق المؤشر عام 1990.

وأدى التضخم المرتفع والارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة التي استخدمها صانعو السياسة النقدية إلى إنهاء سوق صاعدة في السندات استمرت نحو أربعة عقود.

ويعتبر مؤشر Bloomberg Aggregate Bond معيارياً لقياس أداء صناديق السندات وصناديق المؤشرات.

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وتشهد الأسواق العالمية استمرار موجات البيع على السندات الأميركية في أعقاب لهجة الفيدرالي الصارمة حول تشديد السياسة النقدية.

يأتي ذلك إثر زيادة التوقعات برفع الفائدة الأميركية بـ 75 نقطة أساس هذا الشهر، مع تضاؤل الرهانات من قِبل المتداولين على خفض الفائدة العام المقبل.

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