أسعار الذهب تنخفض مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن عززت البيانات الاقتصادية المتفائلة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيواصل رفع أسعار الفائدة بصورة حادة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1692.99 دولار للأونصة، بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أسبوع.

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وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1703.30 دولار، وفقا لـ"رويترز".

وعززت بيانات قطاع الخدمات الأميركي القوية الدولار، حيث قفز مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في 20 عاما، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 16 يونيو، وسط توقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 21 سبتمبر.

وكان البنك المركزي الأميركي، رفع سعر الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في المجمل منذ مارس لكبح التضخم المتصاعد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 17.85 دولار للأونصة، فيما تراجع البلاتين 1% إلى 844.43 دولار، كما هبط البلاديوم 1% أيضا إلى 1985.25 دولار.