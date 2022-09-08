تغريم 17 شركة في البورصة المصرية بـ120 ألف جنيه لهذه الأسباب 

قررت لجنة القيد في البورصة المصرية، تغريم 17 شركة بقيمة 120 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد وشطب الأوراق المالية المتداولة.

ووفق بيان، قررت اللجنة تغريم 13 شركة بقيمة 5000 جنيه لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، لعدم موافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

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وضمت قائمة الشركات التي تم تغريها، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، المصرية لتطوير صناعة البناء "ليفت سلاب مصر"، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، جي.إم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، جينيال تورز، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، حديد عز، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، جولدن بيراميدز بلازا، سبيد ميديكال، انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي، القلعة للاستشارات المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية.

كما غرمت اللجنة، شركات جلاكسو سميثكلاين، الشمس للإسكان والتعمير، مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، بقيمة 10000 جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقررت اللجنة أيضا تغريم مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر بقيمة 25 ألف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 32 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية.