.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تغريم 17 شركة في البورصة المصرية بـ120 ألف جنيه لهذه الأسباب 

  • الخط
البورصة المصرية (رويترز)
البورصة المصرية
البورصة المصرية

تغريم 17 شركة في البورصة المصرية بـ120 ألف جنيه لهذه الأسباب

خالفت قواعد القيد وشطب الأوراق المالية المتداولة

القاهرة - خالد حسني

نشر في: آخر تحديث:

قررت لجنة القيد في البورصة المصرية، تغريم 17 شركة بقيمة 120 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد وشطب الأوراق المالية المتداولة.

ووفق بيان، قررت اللجنة تغريم 13 شركة بقيمة 5000 جنيه لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، لعدم موافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

انخفاض الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 33.142 مليار دولار خلال أغسطس اقتصاد المركزي المصري انخفاض الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 33.142 مليار دولار خلال أغسطس

وضمت قائمة الشركات التي تم تغريها، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، المصرية لتطوير صناعة البناء "ليفت سلاب مصر"، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، جي.إم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، جينيال تورز، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، حديد عز، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، جولدن بيراميدز بلازا، سبيد ميديكال، انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي، القلعة للاستشارات المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية.

كما غرمت اللجنة، شركات جلاكسو سميثكلاين، الشمس للإسكان والتعمير، مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، بقيمة 10000 جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقررت اللجنة أيضا تغريم مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر بقيمة 25 ألف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 32 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التيار الصدري يتهم المالكي بتهديد السلم والتحريض على الطائفية التيار الصدري يتهم المالكي بتهديد السلم والتحريض على الطائفية
اكتشف المزيد