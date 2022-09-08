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"إكسبيديشن" ترفع سعر الاستحواذ على "دومتي"

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شعار "دومتي"
البورصة المصرية

"إكسبيديشن" ترفع سعر الاستحواذ على "دومتي"

من 5 جنيهات إلى 5.5 جنيه للسهم

القاهرة - العربية.نت

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قررت شركة إكسبيديشن انفستمنت، رفع سعر عرض شراء 34% من أسهم دومتي والبالغ 5 جنيهات إلى 5.5 جنيه للسهم.

جاء ذلك عقب ارتفاع القيمة العادلة للسهم لتسجل 6.90 جنيه.

وأعلنت دومتي أمس الأول عن تقرير المستشار المالي المستقل "بي دي أو" بشأن القيمة العادلة للسهم، والذي حددها بنحو 6.90 جنيه، فيما رأى الأعضاء المستقلون بمجلس إدارة الشركة، أن سعر العرض أقل بواقع 38% من القيمة العادلة للسهم دون إبداء رأي واضح بشأن الصفقة.

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