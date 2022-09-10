وول ستريت تسجل أول مكاسب أسبوعية منذ منتصف أغسطس

ارتفعت الأسهم الأميركية في جلسة الجمعة، إذ سجلت المؤشرات الرئيسية مكاسبها الأسبوعية الأولى في أربعة أسابيع بعد عودة المستثمرين إلى موجة شراء متجاهلين المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية.

وجاءت المكاسب في أعقاب عمليات بيع حادة بدأت في منتصف أغسطس/ آب بفعل مخاوف من تأثير السياسات النقدية المتشددة وعلامات التباطؤ الاقتصادي في أوروبا والصين.

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وقال محللون إن تعافي السوق هذا الأسبوع كان أكثر ارتباطا بالبيع المفرط السابق. وما زالت حالة الضبابية مرتفعة إزاء التضخم والتحركات العنيفة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تجاه رفع أسعار الفائدة، وفق رويترز.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس/ آب الذي سيصدر يوم الثلاثاء القادم بحثا عن أي إشارات تدل على تراجع التضخم. ومن المتوقع أن تُظهر الأسعار ارتفاعا 8.1% على مدار العام في أغسطس/ آب، مقابل زيادة قدرها 8.5% في يوليو/تموز.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 61.44 نقطة، أي 1.53%، ليغلق عند 4067.62 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 249.94 نقطة، أي 2.12%، إلى 12113.19 نقطة، فيما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 384.54 نقطة، أي 1.21%، إلى 32157.88 نقطة.