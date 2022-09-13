استقرار أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

شهدت أسعار الذهب استقرارا اليوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون الحذرون بيانات التضخم الأميركية لتوقع مقدار رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية تغيرا طفيفا إلى 1724.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 0729 بتوقيت غرينتش.

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ووصلت الأسعار لأعلى مستوى لها في أسبوعين عند 1734.99 دولار أمس الاثنين وسط تراجع الدولار، وفق رويترز.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3% إلى 1734.90 دولار.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات أسعار المستهلكين الأميركية، وسط توقعات ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 8.1% على أساس سنوي في أغسطس/ آب مقابل 8.5% في يوليو/تموز.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 19.69 دولار للأونصة، بعدما سجلت، الاثنين، أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ فبراير/ شباط 2021.

وهبط البلاتين بنسبة 0.2% إلى 905.15 دولار والبلاديوم بنسبة 2.7 % إلى 2203.77 دولار، بعدما انخفض في وقت سابق 4.7%.