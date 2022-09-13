وول ستريت تفتح على انخفاض حاد بعد بيانات التضخم

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض حاد، اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الشهرية في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في أغسطس، مما يعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 374.84 نقطة، أو 1.16%، عند الفتح إلى 32006.50 نقطة، وفقا لرويترز.

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وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 73.29 نقطة، أو 1.78%، إلى 4037.12 نقطة، بينما نزل المؤشر ناسداك المجمع 357.60 نقطة، أو 2.92%، إلى 11908.81 نقطة عند الفتح.

وتراجع التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.3% في أغسطس، وهو ما جاء أعلى من التوقعات التي كانت عند 8.1%.

ومن المرجح أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مسار رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1% عن يوليو على أساس شهري، بعد ثبات الشهر السابق. ومقارنة بالعام 2021، ارتفعت الأسعار بنسبة 8.3%، وهو تباطؤ طفيف.

وتقدم ما يسمى CPI أو المؤشر الأساسي، والذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، بنسبة 0.6% عن يوليو و6.3% عن العام الماضي. وكان المسكن والغذاء والرعاية الطبية من بين أكبر المساهمين في نمو الأسعار، وفق ما أفادت به "بلومبرغ".

ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل حاد للأميركيين، وعلى الرغم من بعض التراجع في أسعار الغاز، فلا تزال ضغوط الأسعار مرتفعة تاريخيًا، مما يشير إلى طريق طويل نحو هدف التضخم الذي وضعه الفيدرالي.

قال رئيس البنك المركزي جيروم باول الأسبوع الماضي، إن الفيدرالي سيتصرف "بشكل صريح لتحقيق استقرار الأسعار"، وأعرب بعض صانعي السياسة عن دعمهم لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بشكل كبير. وقال المسؤولون إن قرارهم الأسبوع المقبل سيعتمد على "مجمل البيانات الاقتصادية المتوفرة لديهم"، والتي تظهر أيضاً سوق عمل قوية وضعفاً في إنفاق المستهلكين.

بعد البيانات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وارتفع الدولار. وعزز التجار رهاناتهم على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع النقطة المئوية، ويرون الآن أن مثل هذه النتيجة مضمونة.

من جانبه، قال كبير إستراتيجي الأسواق في Tradepedia حبيب عقيقي، إن عملية التصحيح في الأسواق خلال الفترة الأخيرة كان مبالغا فيها.

وأضاف عقيقي، في مقابلة مع "العربية"، أن قراءة التضخم الأميركي اليوم تعزز مكانة الدولار على رأس العملات الأساسية.

وأشار إلى أنه من المبكر الاعتقاد بأن معدلات التضخم وصلت لذروتها.