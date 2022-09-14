الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار.. ورهانات رفع الفائدة تحد من المكاسب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بدعم من تراجع الدولار، إلا أن المكاسب كانت محدودة بسبب التوقعات بأن يتبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نهجا حادا لاحتواء التضخم الذي سجل ارتفاعا مفاجئا الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2%، إلى 1704.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:16 بتوقيت غرينتش.

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وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2%، إلى 1714.70 دولار.

وقال مايكل هوسون، كبير محللي الأسواق في (سي.إم.سي ماركتس)، إنه رغم أن ضعف الدولار يساعد على ارتفاع الذهب عن أدنى مستوياته، فمن المرجح أن تزيد العائدات المرتفعة من صعوبة أن تحقق الأسعار أي مكاسب واضحة على المدى القصير.

وسجلت أسعار الذهب في الجلسة السابقة أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 14 يوليو/تموز، بينما شهد الدولار أفضل أداء يومي منذ مارس/آذار 2020 بعد الارتفاع المفاجئ في مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أغسطس/آب، بحسب رويترز.

وأثارت بيانات التضخم توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي تكاليف الاقتراض بشكل أسرع وأكبر مما كان مقدرا، حتى إن البعض ذهب إلى توقع أن البنك قد يرفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في نهاية اجتماعه المقرر يومي 20 و21 سبتمبر/أيلول.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1%، إلى 19.51 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين بنسبة 2.2%، إلى 897.95 دولار، بينما شهد البلاديوم تغيرا طفيفا إلى 2106.46 دولار.