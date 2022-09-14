عملة الإيثر المشفرة عند مفترق طرق.. وقف التعدين نهائيا!

تترقب الأسواق يوم غد التحديث المنتظر على عملة الإيثر والمسمى بالـ merge حيث ستتحول العملة من نظام إثبات للعمل أو POS إلى نظام إثبات للملكية مع يعني أن عملة الإيثر لن يتم تعدينها بعد ذلك.

ويتوقع إتمام التحديث المنتظر على الإيثر والمسمى بالدمج يوم الخميس.

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برمجة عملة الإيثر المشفرة ستنتقل من "إثبات للعمل" POW إلى "إثبات للملكية" POS.

وتعني عملة الدمج للإيثر أن تعدينها أصبح ماضيا، وبالتالي ستوفر استخدام الكهرباء المستخدمة في تعدينها، لذا أصبحت أجهزة تعدين الإيثر معدومة القيمة أو سيتم تحويلها لتعدين عملات مشفرة أخرى.

ودعمت منصات التداول حول العالم هذا التحول المنتظر لكنها المرة الأولى لتحول مشابه لعملة مشفرة.

وارتفع سعر عملة الإيثر بأكثر من 90% بعد الإعلان عن تاريخ الدمج، لكن سعر الإيثر ما زال متراجعا بـ 70% من قمته التاريخية عند 4870 دولارا.