وول ستريت
وول ستريت ترتفع بعد التعافي من مخاوف رفع أسعار الفائدة
بعد عمليات بيع سريعة في الجلسة السابقة
فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على ارتفاع اليوم الأربعاء بعد عمليات بيع سريعة في الجلسة السابقة مدفوعة ببيانات تضخم مرتفعة أثارت مخاوف بشأن إلى أي مدى سيرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وإلى متى ستدوم هذه السياسة النقدية المتشددة.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 36.05 نقطة، أي 0.12%، عند الفتح إلى 31141.02 نقطة، بحسب رويترز.
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وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.04 نقطة، أي 0.20%، إلى 3940.73 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 46.83 نقطة، أي 0.40%، إلى 11680.41 نقطة.
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