أسهم اليابان تغلق على ارتفاع.. "نيكاي" يتعافى من أسوأ جلسة في 3 شهور

ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق، اليوم الخميس، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم مجددا بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، وقادت الأسهم المرتبطة بالسفر موجة الصعود مدعومة بآمال تعافي السياحة.

وصعد المؤشر نيكاي 0.21% إلى 27875.91 نقطة متعافيا من أسوأ جلسة في ثلاثة شهور، فيما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15% إلى 1950.43 نقطة.

مادة اعلانية

وارتفع سهم فاست ريتيلنج المالكة لمتاجر يونيكلو للملابس 0.73% وكان الأكثر دعما لـ"نيكاي"، في حين صعد سهم طوكيو إلكترون المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية 1.14%.

وزاد سهم مجموعة سوفت بنك 0.61% بعد تقرير ذكر أن الشركة المستثمرة في قطاع التكنولوجيا تدرس إطلاق صندوق رؤية ثالث باستخدام مالها الخاص على الأرجح.

وصعد مؤشر قطاع شركات الطيران 1.77% في حين ارتفع مؤشر قطاع السكك الحديدية 1.08% بعد تقرير قال إن اليابان من المتوقع أن تلغي شروط تأشيرة الدخول لبعض السائحين وكذلك القيود المفروضة على عدد الوافدين يوميا في أكتوبر تشرين الأول مع سعي البلاد للاستفادة من تعافي السياحة الدولية.

وصعد مؤشر قطاع التطوير العقاري، الذي تملك الكثير من شركاته فنادق وتديرها، 1.49%.

وهوى سهم شركة كادوكاوا للنشر 8.72% بعد قرار ممثلي الادعاء الياباني ضبط رئيس الشركة للاشتباه في تلقيه رشوة.