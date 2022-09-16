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دبي ترفع حجم اكتتاب "سالك" إلى مليار دولار وسط طلب قوي

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نظام التعرفة المرورية في دبي "سالك"
سوق دبي

دبي ترفع حجم اكتتاب "سالك" إلى مليار دولار وسط طلب قوي

ظل سعر العرض دون تغيير عند درهمين للسهم

دبي - العربية.نت

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زادت حكومة دبي حجم الاكتتاب العام الأولي لمشغل رسوم الطرق "سالك" إلى مليار دولار، نتيجة طلب أقوى من المتوقع يؤكد استمرار الاهتمام بالطروحات الأولية في الشرق الأوسط على الرغم من انخفاض أسعار النفط والخلفية العالمية الضعيفة.

قالت الحكومة في بيان اليوم الجمعة، إنها ستبيع الآن 1.87 مليار سهم في "سالك"، تمثل حصة 24.9٪ في الشركة. مقابل خطة أولية لبيع حصة 20٪، ما يرفع حجم الصفقة من 817 مليون دولار إلى مليار دولار. وظل سعر العرض دون تغيير عند درهمين (0.54 دولار) للسهم.

تأتي الزيادة في الحجم بعد أن قام المستثمرون بشراء جميع الأسهم المعروضة في غضون ساعات من افتتاح الاكتتاب العام يوم الثلاثاء.

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وسترتفع حصة المؤسسات من الاكتتاب العام الأولي لـ"سالك" إلى 1.72 مليار سهم تمثل 92.2٪ من الصفقة، بينما سيحصل المستثمرون الأفراد على 146 مليون سهم. وستظل شريحة المستثمرين الأساسيين دون تغيير.

يعد اكتتاب "سالك" الثالث في دبي هذا العام، بعد طرح هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ومجموعة تيكوم المشغلة لمجمع الأعمال، كجزء من خطة حكومية لزيادة أحجام التداول من خلال إدراج الأصول الحكومية.

سينتهي الطرح المؤسسي في 21 سبتمبر، ومن المتوقع أن يبدأ التداول في 29 سبتمبر.

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