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تحديد سعر طرح سهم "صناعة البلاستيك العربية -أبيكو" في "نمو" بـ 27 ريالا

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سوق السعودية
سوق السعودية
سوق السعودية

تحديد سعر طرح سهم "صناعة البلاستيك العربية -أبيكو" في "نمو" بـ 27 ريالا

بنسبة تغطية 15.43 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "يقين المالية"، بصفتها المستشار المالي ومدير اكتتاب طرح أسهم شركة صناعة البلاستيك العربية (أبيكو) في السوق الموازية "نمو" بقيمة 27 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وأضافت يقين المالية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أنها أتمت عملية الطرح لعدد 1 مليون سهم عادي تمثل 20% من أسهم الشركة ("أسهم الطرح").

وأضافت، أن نسبة التغطية بلغت 15.43 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد 11 سبتمبر 2022م) وحتى يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022م).

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وسوف تقوم شركة يقين المالية (يقين كابيتال) بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة صناعة البلاستيك العربية (أبيكو) في السوق الموازية "نمو" بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية "تداول" ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة صناعة البلاستيك العربية للاكتتاب (أبيكو) في السوق الموازية "نمو".

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