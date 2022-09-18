سوق الأسهم السعودية تعمق خسائرها لـ2%.. والمؤشر دون 11600 نقطة

تراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم الأحد، بأكثر من 2% مع اجتياح الخسائر أسواق المال العالمية، وسط مخاوف من مواصلة البنوك المركزية حول العالم تشديد سياستها النقدية، ما سيقلص تدفق الأموال إلى الأسواق بفعل ارتفاع التكلفة.

وتصاعدت وتيرة القلق في أوساط المستثمرين والمحللين الاقتصاديين في الولايات المتحدة، في أعقاب يوم الثلاثاء الأسود، حيث سجلت بورصات "وول ستريت" أسوأ أداء لها منذ أكثر من عامين، ومنيت بأكبر خسائر يومية منذ يونيو 2020، وذلك بعد ترجيحات بأن يواصل الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم.

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كما تلقي خسائر أسعار النفط التي منيت بها الأسبوع الماضي على أداء سوق السعودية.

وانخفض الخامان القياسيان حوالي 2%، خلال الأسبوع الماضي، لأسباب من بينها قوة الدولار الأميركي التي تجعل النفط أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. ومنذ بداية الربع الثالث وحتى الآن، هبط كلا الخامين بنحو 20%، في أسوأ انخفاض فصلي بالنسبة المئوية منذ بداية جائحة كورونا في الفصل الأول من عام 2020.

وسجل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) انخفاضاً بنسبة 2.04% أو ما يعادل 241.2 نقطة عند مستوى 11588.34 نقطة.

وحتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت الرياض، بلغت قيمة التداولات 2.4 مليار ريال عبر التداول على نحو 62.4 مليون سهم.

وقادت أسهم قطاع "الإعلام والترفيه" و"الاستثمار والتمويل" التراجعات بانخفاض 4.52%، ثم قطاع "التطبيقات" بنسبة 4.44%، وقطاع المرافق 3.87%.

وانخفضت أسعار 192 سهماً، تصدرها سهم "بترو رابغ" بنسبة 6.1%، مقابل ارتفاع 15 سهما بصدارة "صناعة الورق" بنسبة 4.73%، وذلك من بين 217 شركة مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، أسهم معادن، وسابك للمغذيات الزراعية، والراجحي، وسابك، وبترو رابغ، في حين تصدرت أسهم (بترو رابغ، ومعادن، ودار الأركان، وأرامكو، والإنماء) أحجام التداول.

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الأهلي المالية وشركة غولدمان ساكس العربية السعودية بصفتهم مستشارين ماليين، ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي لشركة الحفر العربية عن نية الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

وبحسب بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، فإن الطرح يشمل بيع جزء من أسهم الشركة يمثل 19.89% من رأسمال الشركة بعد الطرح من خلال بيع 17.7 مليون سهم، وإصدار أسهم جديدة تمثل 10.11% من رأسمال الشركة بعد الطرح من خلال إصدار 9 ملايين سهم.

أكد محافظ البنك المركزي السعودي، الدكتور فهد المبارك، أن مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن مستويات معقولة، مشيراً إلى قوة الاقتصاد السعودي في ظل التحديات الراهنة.

وقال خلال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في السعودية، اليوم الأحد، إن التوترات الجيوسياسية في أوروبا أدت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2%.