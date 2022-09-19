أسعار الذهب ترتفع  بدعم من تراجع الدولار

ارتفع سعر الذهب، اليوم الاثنين، بدعم من تراجع الدولار، في الوقت الذي قام فيه المستثمرون بتقييم بعض مخاطر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة المتوقع أن تقوم بها البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع، لا سيما بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لخفض التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1677.89 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1686.5 دولار، وفقا لـ"رويترز".

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وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة في 20 سبتمبر وتعلن قرارها في اليوم التالي.

كما من المتوقع، أن ترفع معظم البنوك خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع - من سويسرا إلى جنوب أفريقيا - سعر الفائدة مع انقسام الأسواق حول ما إذا كان بنك إنجلترا سيرفع سعر الفائدة 50 أو 75 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 19.59 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.1% إلى 906.15 دولار، فيما انخفض سعر البلاديوم 0.2% إلى 2129.55 دولار.