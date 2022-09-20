وول ستريت
"وول ستريت" تغلق على ارتفاع بعد جلسة متقلبة
مع ترقب المستثمرين معدل رفع أسعار الفائدة
أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع يوم الاثنين بعد جلسة متقلبة، إذ يترقب المستثمرون معدل رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.
ووفقا للبيانات الأولية، زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 27.08 نقطة، أي 0.7%، ليغلق عند 3900.00 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 86.78 نقطة، أي 0.76%، إلى 11535.18 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 200.30 نقطة، أي 0.65%، إلى 31022.72 نقطة، وفقا لـ"رويترز".
وكانت مؤشرات الأسهم الأميركية، فنجت على انخفاض أمس الإثنين، مواصلة التراجع للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لدفع الاقتصاد الأميركي إلى ركود.
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