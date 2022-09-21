الروبل يتراجع إلى 61.2 مقابل الدولار بعد إعلان بوتين التعبئة 

تراجع الروبل الروسي 1% إلى 61.2 مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعبئة جزئية للجيش في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، حسبما نقلت "رويترز".

وتطرق بوتين في خطابه إلى مستقبل العملية العسكرية على الأراضي الأوكرانية واستفتاءات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيه إلى بلاده.

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واعتبر بوتين أن الحل السلمي بين بلاده وأوكرانيا لا يعجب الغرب، الذي تجاوز بسياسته العنيفة كل الحدود، على حد قوله.

وأشار إلى أن بلاده تتعرض لتهديدات بالسلاح النووي. لكنه أوضح في المقابل أن لدى موسكو أيضاً أسلحة دمار شامل مضادة للأسلحة الغربية، قائلا "أقول للغرب لدينا كثير من الأسلحة للرد".