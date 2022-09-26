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إقرار تسجيل وطرح أسهم "قمة السعودية للتجارة" في سوق نمو

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السوق المالية السعودية
سوق السعودية

إقرار تسجيل وطرح أسهم "قمة السعودية للتجارة" في سوق نمو

سيتم طرح 880 ألف سهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة قمة السعودية للتجارة ("الشركة") تسجيل أسهمها وطرح 880 ألف سهم، تمثل 22% من أسهمها في السوق الموازية.

وبحسب بيان الهيئة على موقعها، اليوم الاثنين، فإن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وقالت الهيئة إنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

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كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

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