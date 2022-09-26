الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار
تتجه المملكة المتحدة نحو الركود
انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي، اليوم الاثنين، بعد أن تعهد وزير الخزانة كواسي كوارتنغ بحزمة شاملة من التخفيضات الضريبية، مما أثار المخاوف بشأن السياسة الاقتصادية للحكومة حيث تتجه المملكة المتحدة نحو الركود، حسبما أفادت "أسوشييتد برس".
قال بنك إنجلترا اليوم الاثنين إنه يراقب أسواق المال عن كثب ولن يتردد في تغيير أسعار الفائدة إذا اقتضت الحاجة.
وأضاف "البنك يراقب التطورات في أسواق المال عن كثب في ضوء التعديل الكبير لأسعار الأصول المالية".
وذكر البنك أن "لجنة السياسات المالية لن تتردد في تغيير أسعار الفائدة إذا اقتضت الضرورة لإعادة التضخم لنسبة 2% المستهدفة على المدى المتوسط بما يتسق مع صلاحياتها"، وفق رويترز.
وقالت وكالة كابيتال إيكونوميكس، إنه يجب على بنك إنجلترا التحرك ورفع أسعار الفائدة بشكل كبير لوقف التراجعات الحادة للجنيه الإسترليني.
فيما توقعت شركة "بلوباي" للدخل الثابت الأميركية، ألا يتحرك بنك إنجلترا بما يكفي، مما يؤدي إلى تراجع الجنيه الإسترليني بشكل تدريجي.
من جانبه، يرى وزير الخزانة الأميركي السابق لورانس سامرز، أن السياسة المالية التي تعتمدها "ليز تراس" ترتكز على تفكير اقتصادي غير حكيم وستؤدي إلى تراجع الإسترليني إلى ما دون مستوى التعادل مع الدولار.
وقال نائب محافظ بنك إنجلترا السابق جون غريف، إن بريطانيا لا تمتلك احتياطيات أجنبية بما يكفي، موضحا أن الاحتياطيات الأجنبية لا تعتبر سلاحا فعالا لوقف تراجعات الإسترليني.
-
هيئة السوق السعودية توافق على طرح 29.2% من أسهم "مرافق" للاكتتاب العامسيتم طرح 73.09 مليون سهم أسواق المال
-
لماذا لا يرتفع الذهب والفضة رغم انهيار الأسواق المالية؟قال رئيس شركة تارجت للاستثمار نور الدين محمد، إن الذهب والفضة والأدوات المالية الأخرى كلها تقع تحت ضغط قوي جدا بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار ... جرس الإغلاق
-
تراجع تكلفة الشحن من الصين إلى الخليج بـ 30% خلال 3 أشهرقال رئيس غرفة الملاحة في بورسعيد وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عادل اللمعي، إن أسعار الشحن من الصين إلى مصر والخليج العربي انخفضت بنسبة تراوحت بين ... جرس الإغلاق