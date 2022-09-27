سوق الأسهم السعودية ترتفع 1% بعد 3 جلسات من الهبوط
سهم أرامكو صعد 1.2%
أغلق مؤشر البورصة السعودية اليوم الثلاثاء، مرتفعا بنسبة 0.99% ليصل إلى 11017.4 نقطة تزامنا مع عودة أسعار النفط للارتفاع بعد ثلاث جلسات من الهبوط انخفض فيها المؤشر بأكثر من 5%.
وصعد سهم أرامكو عملاق النفط السعودي 1.2%.
وارتفعت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بأكثر من 1%، بعدما هوت لأدنى مستوياتها في تسعة أشهر في اليوم السابق، وسط مؤشرات على أن تحالف أوبك+ قد يعلن تخفيضات للإنتاج لتجنب المزيد من الانهيار في الأسعار.
كما ارتفعت أسهم تكوين للصناعات 4.6%، والسعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.6%، وكيمائيات الميثانول (كيمانول) 3.3%، وارتفع سهم مصرف الراجحي 1.5%.
وبلغت قيمة التداولات ستة مليارات ريال، والأسهم المتداولة 161 مليون سهم.
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